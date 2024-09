Red Bull | GP Baku, Perez a sei millesimi da Leclerc: “C’è ancora margine per migliorare”

E’ certamente molto soddisfatto Sergio Perez per il risultato ottenuto nelle prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan. A Baku, il messicano della Red Bull ah chiuso al secondo posto a soli sei millesimi da Leclerc, il migliore di giornata. La RB20 di Checo sembra un passo avanti rispetto a quella di Verstappen, il quale è stato molto più in difficoltà in questo venerdì. Per il pilota alla guida della seconda RB20 ci sono tutte le carte in regola affinché si possa arrivare alla pole position, su una pista che ricordiamo lo ha visto trionfare due volte, nel 2021 e nel 2023.

“È stata una giornata positiva – ha dichiarato Perez. Abbiamo fatto dei buoni progressi tra la prima e la seconda sessione di prove libere, riuscendo a mostrare un buon passo. Sono soddisfatto del lavoro svolto finora, ma c’è ancora margine di miglioramento e dobbiamo continuare a lavorare sui piccoli dettagli. Se riusciremo a fare ulteriori passi avanti, sono certo che saremo in grado di lottare per la pole position domani”.

5/5 - (1 vote)