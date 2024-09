Ferrari | GP Baku, Leclerc: “Importante non avere intoppi nelle Libere 3”

Una prima giornata dai due volti quella di Charles Leclerc a Baku. Il pilota della Ferrari ha chiuso davanti a tutti nella tabella dei tempi al termine della seconda sessione di libere, staccando di soli sei millesimi Sergio Perez. Questo venerdì però è stato caratterizzato dall’incidente avvenuto nelle PL1 e che non ha permesso al monegasco di completare il turno, rompendo la sospensione anteriore destra e causando probabilmente un danno alla scatola dello sterzo poi riscontrato nel pomeriggio, e questo gli ha fatto perdere altro tempo prezioso ai box. La speranza è che nella sessione di domani mattina prima delle qualifiche non ci siano intoppi, ma tralasciando questo, Charles conferma il suo grande feeling su questa pista, laddove ha conquistato le ultime tre pole position.

“Oggi abbiamo avuto un buon ritmo anche se tra l’incidente della prima sessione e il problema allo sterzo accusato nella seconda non sono riuscito a completare più di tanti giri – ha ammesso Leclerc al termine del venerdì di Baku. Sarà importante avere una sessione di Libere 3 senza intoppi per riuscire ad estrarre il massimo dal nostro pacchetto domani in qualifica”.

