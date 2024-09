McLaren | Piastri “smentisce” Norris: “Sono soddisfatto, siamo nella direzione giusta”

Dopo le dichiarazioni un po’ catastrofiste di Norris, Oscar Piastri prova a mettere un po’ di positività in casa McLaren nel venerdì di Baku. L’inglese ha chiuso diciassettesimo, credendo come Ferrari, Mercedes e Red Bull siano più avanti rispetto alla MCL38. Dall’altra parte invece, il suo compagno di squadra resta più positivo, dopo il quinto posto ottenuto oggi a mezzo secondo alla miglior prestazione di Leclerc. Le cose sono due: o Norris sta vivendo una fase nella quale vede tutto negativo, oppure Oscar non ha ben chiara la situazione attuale. Una cosa è certa, la giornata di domani ci darà le prime risposte.

“Questo è il classico venerdì a Baku – ammette Piastri. È stata una giornata piuttosto solida e il nostro ritmo sembrava buono. C’è ancora qualche dettaglio da sistemare e affinare, ma il potenziale c’è sicuramente, e sono soddisfatto di questo. Speriamo di riuscire a trovare qualcosina in più nella vettura domani per metterci in una buona posizione in qualifica. La pista continua a evolversi e diventa sempre più veloce, quindi è ancora un po’ difficile capire con precisione il nostro ritmo, ma sembra che stiamo andando nella direzione giusta”.