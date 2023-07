Formula 1 | Sprint Race senza punti per la McLaren a Zeltweg

Sabato amaro per la McLaren, specialmente per Lando Norris. A Zeltweg il team di Woking non ha conquistato nemmeno un punto nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria, ma il britannico ha certamente da recriminare per quanto accaduto in partenza. Scattato dalla seconda fila, è stato coinvolto nella lotta interna Red Bull tra Verstappen e Perez in curva 3, e questo di fatto lo ha retrocesso fino alla decima posizione, dalla quale non è di fatto riuscito a schiodarsi se non alla fine passando Leclerc. Piastri invece si sente soddisfatto, ma per lui solo un’undicesima posizione finale.

“Quanto accaduto in partenza ha condizionato la mia gara – ha detto Norris in mixed zone. Mi sono trovato dietro le Red Bull e non ho capito bene cosa successo. Non so se un eventuale cambio gomme avrebbe cambiato la situazione, credo che ci fosse molto equilibrio tra le due mescole, non c’era una situazione nettamente migliore dell’altra. George mi ha superato, ma è stato l’unico, quindi non credo ci fosse una decisione più giusta, perché poteva anche succedere qualcosa come una Safety Car o via dicendo”.

“La scelta delle slick è stata giusta – ha ammesso Piastri. Mi sono divertito un po’, facendo un bel po’ di sorpassi. Siamo stati di nuovo molto forti in condizioni miste di asciutto e bagnato, il che è bello, ma è stato difficile non commettere errori. Penso che la strategia sia stata azzeccata, quindi complimenti a tutti. E’ un peccato ovviamente non andare a punti, ma è stata comunque una bella esperienza”.