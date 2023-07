Formula 1 | Alpine, soddisfazione Ocon: “Siamo tornati ai tempi dei go-kart con Leclerc e gli altri”

Può certamente essere soddisfatto Esteban Ocon del risultato della sua Sprint Race. Il pilota dell’Alpine ha concluso il sabato di Zeltweg in settima posizione, dopo aver lottato allo stremo delle forze con Norris e Leclerc per gran parte della gara, dopodiché le strategie hanno stravolto la classifica, e chi è entrato ai box per montare le slick ha cercato una rimonta che non ha pagato per molti. Il francese quindi ha vinto la volata finale con Russell per soli nove millesimi, portando a casa due punti. E’ andata malissimo invece a Gasly, soltanto quindicesimo. I due piloti hanno anche voluto ricordare il giovane Dilano Van’t Hoff, tragicamente scomparso a Spa questa mattina dopo un bruttissimo incidente sul rettilineo del Kemmel, molto simile a quello che accadde nel 2019 con Hubert.

“Oggi abbiamo corso con Dilano nei nostri pensieri – ha dichiarato Ocon. E’ una vera tragedia, le nostre più sentite condoglianze vanno ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Io mi sono divertito oggi, anche perché è andata bene e sono contento: sembrava più una gara di go-kart come quelle che facevamo io, Charles e George dieci anni fa. Prendiamo due punti, non è normale essendo sabato e sono contento per la strategia e rimanere con le intermedie mentre molti sono rientrati ai box a montare le slick”.

“I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Dilano dopo il tragico incidente di oggi a Spa – ha detto anche Gasly. La notizia è tristissima, difficile da accettare per tutti coloro che sono coinvolti nella comunità del motorsport, e correremo con Dilano sempre in mente. Per quanto riguarda la Sprint, oggi è stata impegnativa ma rimango concentrato per la gara di domani, partiamo dal nono posto e abbiamo molte più opportunità di andare a punti”.