Formula 1 | Ferrari, fiducia Sainz: “Domani sarà fondamentale, stiamo lavorando bene!”

La Ferrari può sorridere per la bella prestazione di Sainz nella Sprint Race di Zeltweg. Lo spagnolo ha conquistato la terza posizione, riuscendo a restare fuori dai guai nel caos iniziale con la pista bagnata e le toccatine scaturite dalla lotta tra le due Red Bull là davanti. Per Carlos un bel ritmo in condizioni variabili e un po’ più di fiducia dovuta anche al gran giro fatto segnare in SQ1 stamattina, dopo una sessione difficile per qualche problema sulla sua SF-23 poi brillantemente risolto. Domani si partirà dalla seconda fila, e il podio sembra essere alla portata.

“Sì dai, è un mini podio – ha detto Sainz a Sky. Oggi con quel giro secco in Q1 mi ha dato tanta fiducia e ho capito di aver fatto un passo avanti rispetto a ieri. La macchina sul bagnato nelle curve veloci era difficile da guidare ma sono rimasto calmo, ho fatto il mio lavoro e il terzo posto era il massimo. Chiaro che in qualifica il bilanciamento nelle curve veloci era buono, ma ora dobbiamo vedere passo gara e degrado per quanto riguarda domani, e se riusciamo a fare un buon lavoro domani allora possiamo dire di essere davvero nella direzione giusta, sarebbe un grande punto di partenza, ma la squadra sta lavorando molto bene, quindi spero di avere un bel ritmo”.