Formula 1 | Audi, mancano affidabilità e prestazioni: inizio traumatico per il team di Binotto

L’ingresso di Audi in Formula 1 si sta rivelando una sfida decisamente più impervia di quanto le premesse iniziali lasciassero presagire. Sebbene i due punti conquistati da Gabriel Bortoleto a Melbourne avessero acceso una fiammella di speranza, il resto della stagione sta mettendo a nudo una fragilità tecnica preoccupante. Il progetto della casa dei Quattro Anelli, pur potendo contare su un nome di immenso prestigio, sta facendo i conti con una serie di problemi di affidabilità che sembrano non dare tregua alle vetture.

Sia in Australia che in Cina, la compagine guidata da Mattia Binotto ha dovuto gestire situazioni critiche, culminate con il ritiro di una delle monoposto ancor prima che la gara iniziasse. Questo scenario di instabilità si è riproposto puntualmente anche nel fine settimana di Miami. Durante la Sprint Race, Nico Hulkenberg è stato costretto alla resa già nel giro di schieramento, mentre Bortoleto ha visto la sua vettura pesantemente danneggiata da un principio d’incendio subito dopo le qualifiche del sabato.

Nonostante l’Audi lavori a questo ingresso da ormai quattro anni, i continui stravolgimenti ai vertici, non ultimo l’addio del team principal Jonathan Wheatley, hanno minato la stabilità di un gruppo che necessiterebbe di continuità. A questo si aggiunge un dibattito tecnico sempre più acceso: pare che Audi, inizialmente tra i principali sostenitori del nuovo regolamento 2026, stia iniziando a guardare con scetticismo all’attuale direzione tecnologica, aprendo a un possibile ritorno verso motori V8 con una componente elettrica meno invasiva rispetto a quella prevista, allineandosi alla volontà del presidente Mohammed Ben Sulayem.

Cronaca di un weekend altalenante in Florida

Il Gran Premio di Miami è stato lo specchio fedele del momento che sta attraversando il team. La domenica ha presentato un conto salato a Nico Hulkenberg, la cui gara è durata pochissimo. Al contrario, Gabriel Bortoleto è stato protagonista di una prestazione d’orgoglio, riuscendo a risalire la china dopo essere scattato dall’ultima fila.

Mattia Binotto, CEO e team principal di Audi – Foto XPB Images

Il tedesco, partito con buone chance di centrare la zona punti, è rimasto coinvolto in un contatto alla prima curva che lo ha costretto a un passaggio immediato ai box per la sostituzione dell’ala anteriore. Poco dopo, un ulteriore cedimento meccanico ha messo la parola fine alla sua corsa. Bortoleto, dal canto suo, ha sfruttato al meglio il potenziale della monoposto, mettendo in mostra un passo gara solido e una gestione dei sorpassi molto matura, chiudendo dodicesimo a ridosso dei punti.

Il team lascia la Florida con la consapevolezza di avere tra le mani una vettura che, quando non si ferma, possiede un buon potenziale, ma la strada per garantire la costanza necessaria in un campionato così competitivo è ancora lunga.

Audi: le dichiarazioni dei protagonisti dopo il GP di Miami 2026

“È stato un fine settimana complesso sotto molti punti di vista – ha detto Allan McNish, direttore sportivo di Audi. Gabriel oggi ha messo in piedi una corsa eccellente, risalendo il gruppo con un ritmo costante, una grande calma e sorpassi chirurgici che confermano quanto potenziale ci sia in questa vettura. Gran parte del merito va comunque alla squadra, specialmente ai meccanici, che dopo la giornata difficilissima di ieri hanno reagito con una determinazione e una concentrazione ammirevoli”.

“Questo è esattamente lo spirito che ci serve per progredire. Per quanto riguarda Nico, resta l’amaro in bocca. Si è ritrovato imbottigliato alla prima curva, evento che ci ha obbligato a una sosta anticipata per sostituire l’ala anteriore, prima che un guasto tecnico lo fermasse definitivamente. Data la sua posizione al via, era pienamente in corsa per la zona punti, dunque la delusione è inevitabile. Adesso dobbiamo concentrarci sulla costanza per trasformare questo potenziale in risultati concreti. Analizzeremo ogni dato di questo weekend per riorganizzarci durante la pausa e presentarci a Montreal pronti a sfruttare ogni occasione”.

Weekend da dimenticare per Hulkenberg, ritiratosi sia nella Sprint (non è nemmeno partito) che in gara: 2Sicuramente non era questo il modo in cui avrei voluto concludere il fine settimana. Il guasto tecnico che ci ha costretti al ritiro è fonte di grande frustrazione, perché la priorità resta sempre quella di portare la macchina al traguardo. In generale, abbiamo affrontato un weekend estremamente complicato. Ora dobbiamo fermarci un momento per capire esattamente cosa sia accaduto e continuare a lavorare duramente per risolvere le criticità. La perseveranza in questo sport è fondamentale: sono convinto che tutti i nostri sforzi verranno ripagati prima o poi, ed è su questo obiettivo che concentreremo ogni nostra energia da qui in avanti”.

Gabriel Bortoleto durante il Gran Premio di Miami 2026 – Foto XPB Images

Bortoleto riesce a rimontare, ma la zona punti è lontana: “Sono convinto che oggi avessimo il ritmo necessario per lottare stabilmente in zona punti, ma partendo dall’ultima casella dello schieramento i miracoli sono difficili. Sono riuscito a risalire bene il gruppo mostrando un buon passo e portando a termine manovre efficaci, ma purtroppo il tempo per completare la rimonta è scaduto troppo presto. Se consideriamo che ho dovuto iniziare la gara dal fondo per chiudere in dodicesima posizione, credo che il bilancio possa dirsi solido. Provo un grande orgoglio per il lavoro svolto dal team e per come i ragazzi sono riusciti a rimettere in pista la monoposto ieri dopo i problemi avuti; continueremo a spingere in questa direzione”.

Conclusioni e prospettive future

Il progetto Audi F1 si trova a un bivio. Se da un lato il talento di giovani come Bortoleto garantisce una base solida su cui costruire il futuro, dall’altro la gestione tecnica non può prescindere da una risoluzione definitiva dei problemi di affidabilità. Per un costruttore che punta ai vertici, vedere le proprie vetture ritirarsi per guasti tecnici ripetuti, spesso anche prima della partenza, è un danno d’immagine oltre che sportivo.

La pausa prima della trasferta canadese a Montreal sarà vitale per Binotto e i suoi ingegneri. Sarà necessario non solo comprendere le cause dei cedimenti visti a Miami, ma anche dare un segnale di stabilità a un ambiente che sembra scosso dai continui cambiamenti manageriali. La sfida di Audi è appena iniziata, ma il tempo degli alibi sta per scadere.