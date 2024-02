F1 | Marko approva il passaggio di Hamilton in Ferrari

La Formula 1 è stata scossa dall’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, con il sette volte campione del mondo che approderà a Maranello a partire dalla stagione 2025. Una mossa incredibile, non solo a livello tecnico ma anche di immagine, che porterà l’attuale alfiere della Mercedes a mettersi in gioco alla guida della Rossa negli anni conclusi della carriera.

Sul futuro passaggio sotto l’egida del Cavallino da parte di Hamilton ne ha discusso Helmut Marko, con lo storico consulente della Red Bull che ha ammesso come tale operazione possa solamente fare bene a tutto il movimento.

“Questa è la cosa migliore che potesse accadere alla Formula 1 in questo momento – ha dichiarato Marko, intervistato da sport.de – Ha subito il fascino della Ferrari, Hamilton ha perso la fiducia nella Mercedes. Si affermerà politicamente come superstar della Ferrari”.

Marko inoltre ritiene che Wolff tenterà di ingaggiare Verstappen: “Ci proverà, ma senza successo”.