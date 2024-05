F1 | Red Bull, Verstappen: “Che orgoglio conquistare otto pole consecutive”

Imola – Anche quando sembra impossibile, Max Verstappen tira fuori il talento e anche ad Imola conquista la prima posizione in qualifica. L’olandese, durante le tre sessioni di libere, non è mai riuscito ad avvicinarsi alle prime posizioni, alle prese con una Red Bull palesemente fuori forma. Il team austriaco, però, sa come tornare alla ribalta nei momenti cruciali, e così è stato anche oggi: Verstappen si è conteso la pole provvisoria con le due Ferrari e le due McLaren anche se, ad un certo punto, è comparso il nome di Nico Hulkenberg in prima posizione. E’ stato proprio l’olandese a dargli la scia, un gesto studiato che il tedesco ha ricambiato nel Q3, permettendo a Verstappen di recuperare quel tanto necessario a strappare la pole ad Oscar Piastri. Con quella di Imola Verstappen conquista la settima pole consecutiva dall’inizio della stagione, eguagliando Alain Prost, l’ottava consecutiva considerando quella di Abu Dhabi 2023, eguagliando quindi il record di Ayrton Senna.

“Che bella ricompensa questa pole, tutto è andato come doveva in qualifica. E’ stato un weekend difficile e abbiamo faticato con la velocità e il bilanciamento, ma abbiamo continuato a lavorare e a migliorarci. In qualifica il bilanciamento è migliorato tantissimo, una svolta! Onestamente questa è una pista fantastica, vorrei ce ne fossero di più così in calendario. E’ incredibile fare un giro da qualifica qui: ci sono alcune piste vecchia scuola che devono restare in calendario e sono proprio quelle che mi hanno fatto innamorare della Formula 1 – ha raccontato il tre volte campione del mondo – le McLaren sembrano forti, ma con le modifiche che abbiamo fatto dovremmo giocarcela in gara. Mi sento un po’ meno preparato di quando vorrei per la gara, non mi aspetto che sarà facile, ma ci proveremo. E’ davvero speciale, sono orgoglioso di aver conquistato otto pole consecutive, nonostante il difficile weekend. E’ un lavoro di squadra, ma ce l’abbiamo fatta. Sono molto felice!”