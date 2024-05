F1 | Sainz, dalla Germania certi: Mercedes e Audi uniche opzioni per il 2025

F1 Sainz – Crescono di giorno in giorno i dubbi sul futuro di Carlos Sainz, portacolori spagnolo che al termine di questa stagione saluterà – dopo un’esperienza di tre anni – la Scuderia Ferrari. In attesa di capire che tipo di movimenti verranno portati avanti per il 2025, la testata tedesca F1-insider.com ha cercato di mettere ordine sulle tante voci circolate nelle ultime settimane, precisando come ad oggi Mercedes e Audi siano le uniche opzioni sul tavolo del portacolori iberico della Rossa. Più difficile, quasi impossibile, la strada che porta alla Red Bull, dato che a Milton Keynes sono sempre più convinti di confermare la figura di Sergio Perez, almeno fino alla stagione 2026, quando si apriranno degli scenari più interessanti per quello che riguarda il mercato.

Verstappen in Mercedes nel 2026, Audi e Mercedes le opzioni per il 2025

L’eventuale approdo di Max Verstappen alla Mercedes, inizialmente preventivato per il 2025 ma di più facile realizzazione nel 2026, starebbe portando la Casa di Stoccarda ad offrire a Sainz un contratto attuale fino alla fine del mondiale 2025, in attesa di capire che tipo di decisioni prendere nel 2026 (stuzzica e non poco una line-up formata da Verstappen, appunto, e Kimi Antonelli dato che George Russell andrà in scadenza nel 2025). Una soluzione contrattuale non gradita dallo spagnolo che preferirebbe un accordo pluriennale, anche per una gestione più “calma” del proprio futuro in Formula 1.

Una solidità che mette sul piatto la Casa del Quattro Anelli, pronta a garantire all’attuale pilota della Ferrari non solo un ruolo centrale nel progetto, che partirà ricordiamo dal 2026 (Sainz, nel caso, dovrebbe correre con i colori della Sauber nel 2025), ma anche un ricco contratto a diversi zeri. Il problema, in questo caso, sarebbero le garanzie: benché Audi sia un vero e proprio colosso dell’automobilismo, sportivo e non, non esistono certezze sul progetto tecnico del marchio tedesco e il 2026 sarebbe un vero e proprio salto nel buio.

Sainz tentenna, Gasly e Ocon prime alternative di Audi per il 2025

Insomma, un jolly da giocare con rischi e connessi. Scegliendo Audi, Sainz avrebbe un contratto “stabile” ma si toglierebbe dal mercato e non avrebbe la possibilità di legarsi eventualmente a Red Bull nel 2026, mentre optando per Mercedes terrebbe aperta la porta del team Campione del Mondo, ma rischierebbe di ritrovarsi senza un contratto per il 2026. L’approdo a Milton Keynes dipenderebbe dalle scelte di Verstappen e Perez, mentre in Audi ci sarebbero Nico Hulkenberg ed eventualmente uno dei due piloti della Alpine, Pierre Gasly ed Esteban Ocon, prime alternative della Casa tedesca in caso di rifiuto dello spagnolo. Non ci resta che attendere e vedere che tipo di evoluzioni ci saranno nelle prossime settimane.