F1 | Button appoggia Sainz: “Deve aspettare la chiamata di Red Bull o Mercedes”

Il futuro di Carlos Sainz è ancora del tutto incerto. Il pilota in uscita dalla Ferrari sta ancora tergiversando con Audi, e dopo le voci sparse sul rifiuto alla casa dei quattro anelli, poi smentite senza però ulteriori dettagli da parte dello stesso spagnolo, ci si chiede se il rischio di rimanere col cerino in mano sia concreto. In effetti sì, ma il madrileno vuole a tutti i costi un sedile che possa essere realmente competitivo già da subito, ed è un qualcosa che Sauber 2025 e Audi dal 2026 non possono in alcun modo garantire. L’unica squadra in grado di soddisfarlo è la Red Bull, la quale ancora non ha preso una decisione in merito a Sergio Perez, con Verstappen che potrebbe clamorosamente andare via dopo i vari tumulti degli ultimi mesi.

C’è però anche la Mercedes, che sembra incerta sul da farsi, proprio perché in attesa, a quanto pare, di una mossa da parte del tre volte campione del mondo olandese, e in alternativa muoversi appunto su Sainz. C’è chi sostiene che Carlos debba accasarsi in Audi al più presto per non rimanere “fregato”, mentre altri credono che stia facendo la cosa migliore così da provare ad accaparrarsi il sedile migliore possibile, anche al costo di rimanere fuori dal giro per un po’ di tempo.

“E’ nel momento della carriera in cui è l’unico che sia riuscito a vincere recentemente a parte Max – ha detto Button a Sky prima della vittoria di Norris a Miami. Penso che debba correre dei rischi e aspettare la chiamata della Red Bull o della Mercedes, è questa la giusta direzione da prendere. Non vuole aspettare altri tre o quattro anni prima che Audi possa diventare competitiva, quindi credo proprio che stia facendo la cosa migliore possibile”.