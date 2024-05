Formula 1 | Mick Schumacher, tentazione Alpine per il 2025?

La carriera di Mick Schumacher in Formula 1 potrebbe riprendere al più presto. Il tedesco, figlio della leggenda Michael ha corso con Haas nel biennio 2021/2022, ma non è stato confermato lo scorso anno per far posto a Nico Hulkenberg, assente da tre anni come titolare ma bravo ad approfittare di questa grande occasione. Il giovane tedesco, quindi, è stato ingaggiato dalla Mercedes come pilota di riserva, ma il suo futuro nella casa della Stella sembra essere più che ostacolato dalla rapida ascesa di Andrea Kimi Antonelli, il quale “sfiderà” proprio Mick in un test in programma a Silverstone questa settimana, quando verranno fatte delle comparazioni tra i tempi dei due sulla W13 del 2022.

Per questo motivo, Schumino si sta guardando attorno: quest’anno è impegnato con Alpine nel programma WEC, e proprio questa collaborazione potrebbe aprirgli una porta nel team di Formula 1. Sì, perché Ocon e Gasly sarebbero stufi dei continui problemi avuti dalla squadra nell’ultimo periodo, e starebbero cercando di accasarsi altrove: per quanto riguarda Esteban, c’è il buon Toto Wolff che starebbe vagliando ogni opzione disponibile con i motorizzati Mercedes per il suo pilota, in particolare con la Williams, ma anche lì, Antonelli potrebbe essere il prescelto, quindi verrebbe a crearsi una sorta di conflitto interno nella scuderia del team principal austriaco.

Mercato piloti F1: Schumacher, Sainz e i due francesi dell’Alpine

Poi abbiamo Gasly, il quale sarebbe in corsa per un sedile Audi qualora non dovesse andare in porto l’affare con Sainz, e come noi sappiamo, lo spagnolo è in attesa di una chiamata tra Red Bull e Mercedes. Per cui, sono tutte ipotesi molto lontane al momento, ma che possono venire a verificarsi. Escludiamo al momento la possibilità che anche Ocon possa concorrere per il team dei quattro anelli, questo appunto per un volere di Wolff che non gradirebbe un suo pilota ai rivali di Audi, i quali si stanno pavoneggiando, anche con il neo-acquisto Hulkenberg, parlando di prima vera power unit tedesca in Formula 1. Insomma, ci si sta giocando tanto in questo periodo per quanto riguarda il futuro dei piloti, e Mick potrebbe, forse inaspettatamente, tornare dalla porta principale.

