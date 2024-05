F1 | Hulkenberg: “Grazie Haas, ma Audi è un progetto importante”

F1 Hulkenberg Audi – In attesa di scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Nico Hulkenberg ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad accettare l’offerta di Audi per le stagioni 2025 e 2026, precisando come il marchio tedesco – in collaborazione con Sauber – è una prospettiva estremamente interessante per il medio e lungo periodo.

Nonostante l’enorme riconoscenza nei confronti di Haas, squadra che lo ha riportato in Formula 1 nel 2023 e che ha provato in tutti i modi a tenerlo, il tedesco ha scelto di scommettere su una nuova esperienza, la quale potrebbe rivelarsi ricca di soddisfazione, considerando il background della Casa dei Quattro Anelli nel motorsport. Audi, ricordiamo, entrerà ufficialmente in Formula 1 nel 2026 e produrrà tutto in casa, dal telaio fino alla power unit.

Hulkenberg e la scelta di sposare il progetto Audi

“Ayao sta facendo bene. A febbraio, per la prima volta nella sua vita, ha avuto tra le mani un contratto da pilota e ci sono alcune che bisogna vedere e capire. Ha lottato e ha fatto di tutto pur di farmi restare in Haas, rendendo di fatto la mia decisione ancora più complicata. Questa squadra mi ha permesso di tornare in Formula 1 e posso solo ringraziarli, ma alla fine Audi è una prospettiva sportiva migliore. La decisione è dipesa soprattutto da questo”.