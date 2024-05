Formula 1 | Verstappen felice dell’approdo di Hulkenberg in Audi

F1 Hulkenberg Audi – Max Verstappen ha promosso il trasferimento di Nico Hulkenberg dalla Haas alla Sauber/Audi, precisando come il tedesco abbia scelto di intraprendere un progetto ambizioso per il proprio futuro in Formula 1. Secondo il Campione del Mondo in carica, l’attuale portacolori del team statunitense merita un’opportunità di questo tipo, sia per la grande esperienza che ha maturato col tempo in Formula 1 e sia per il talento che ha permesso a tante squadre di raccogliere tanti bei risultati nel Circus. Hulkenberg, ricordiamo, gareggerà con Sauber nel 2025, mentre indosserà i colori del team ufficiale della Casa dei Quattro Anelli nel 2026.

Verstappen, il commento sul trasferimento di Hulkenberg in Audi

“Capisco perfettamente i motivi che hanno spinto Audi a scegliere Nico e quest’ultimo a scegliere il progetto di Audi. Ovviamente sono dell’idea che cambiare spesso squadra non è un base, ma ci sono delle eccezioni. Sono felice per lui e del fatto che guiderà in Formula 1 per almeno altri due anni. Se lo merita, anche perchè in certi momenti della carriera è stato sfortunato. Per Sauber avere in vettura un pilota esperto come Nico, piuttosto che un debuttante, sarà un grande bonus e sono certo che la sua presenza darà una grossa mano ad Audi anche sul fronte sviluppo”.