F1 | Aston Martin, disastro per Alonso: “Sarà una gara dura”

Imola – Sabato disastroso per Fernando Alonso. Lo spagnolo è già finito a muro nelle FP3 alla Rivazza 2, un incidente che lo ha portato dritto al centro medico, ma senza danni, che ha invece riportato la sua vettura. I meccanici della Aston Martin sono riusciti a riparare la AMR24 a tempo record, permettendo all’asturiano di scendere in pista in Q1. Qualcosa, però, non va: Fernando perde di nuovo il controllo della macchina al Tamburello, ed è costretto a riportare la vettura ai box a causa di un problema non ancora identificato. Il risultato è catastrofico: Alonso dovrà ricostruire il suo weekend dall’ultima posizione.

Alonso: “E’ difficile sorpassare qui e sarà una gara dura”

“E’ una di quelle giornate dove va tutto storto. Prima il grave incidente nelle FP3, e i meccanici hanno fatto un grande lavoro per preparare la vettura in tempo per il Q1. Siamo scesi in pista pochi minuti dopo l’inizio della sessione, con benzina a sufficienza per l’intero Q1. Il miglior giro c he sono riuscito a fare è stato quello con la vettura più pesante a causa del carburante, e poi sono dovuto tornare ai box a causa di un problema a fine sessione, prima del mio tentativo finale. La vettura sembrava buona in qualifica e credo fossimo anche veloci, è un peccato non aver potuto fare il tempo. E’ difficile sorpassare qui e sarà una gara dura, ma sfrutteremo la gara per studiare gli aggiornamenti”.