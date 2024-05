F1 | Alunni Bravi: “Tutti vorrebbero Sainz, non abbiamo fretta”

Recentemente si è vociferato della rinuncia da parte di Carlos Sainz all’offerta faraonica fatta da Audi in quanto lo spagnolo è deciso ad avere il sedile Red Bull o Mercedes. Il corrispondente per Ziggo Sport, Robert Doornbos, mette però in dubbio che lo spagnolo possa sostituire Sergio Perez dal momento che il messicano sta facendo il suo, essendo secondo nella classifica mondiale.

“Ho letto che Sainz ha ringraziato Audi ma spera in qualcosa di migliore. Tuttavia, se Perez è secondo in classifica dubito che lo lascino a piedi. E’ una situazione stressante, se ha qualche brutto fine settimana, questo tipo di conversazioni con i team non andranno altrettanto bene”.

Per quanto riguarda le possibilità di Sainz alla Mercedes, Toto Wolff sta aspettando di vedere se Max Verstappen potrebbe emergere improvvisamente sul mercato. Senza dimenticare Kimi Antonelli:

Ci sono sempre un sacco di riunioni in corso nel paddock -ha dichiarato a Miami- finora non posso dire nulla di definitivo sul nostro secondo pilota per la prossima stagione. Ma voglio essere onesto con questi ragazzi e non dare l’impressione che stiamo giocando a scacchi con le persone, perché non è così”.

Per quanto riguarda la Sauber di proprietà di Audi, il rappresentante del team, Alessandro Alunni Bravi, afferma che la scuderia con sede in Svizzera sta ancora aspettando Sainz:

“Tutti sanno che c’è un pilota di punta disponibile sul mercato: è Carlos Sainz e penso che tutti vorrebbero averlo a bordo. E’ uno dei migliori piloti ma sappiamo anche che il mercato non dipende solo da noi. Penso che ci siano diverse opzioni per il nostro team. Ora che abbiamo annunciato Nico Hulkenberg, non c’è fretta di fare questa scelta. Stiamo parlando con Carlos e con altri piloti. Non è solo la decisione di un singolo pilota”.