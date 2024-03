Formula 1 | Russell su Verstappen in Mercedes: “Un’occasione da cogliere”

Il mercoledì di Jeddah è stato caratterizzato dalla consueta giornata dedicata alle parole dei piloti e alla conferenza stampa di rito. Tanti i temi trattati, molti dei quali ruotano per forza di cose all’ambiente di Red Bull e a tutto quello che sta accadendo in questi giorni. Sul lato più racing della questione, l’eventuale passaggio di Max Verstappen in Mercedes al posto di Hamilton nel 2025 sta facendo parlare e non poco il paddock costruito in Arabia Saudita. George Russell, uno dei protagonisti presenti davanti ai giornalisti, è stato ovviamente stuzzicato sull’argomento.

Verstappen in Mercedes, Russell: “Una sfida entusiasmante”

“E’ la mia terza stagione accanto al pilota più forte di tutti i tempi – dichiara Russell. Chiunque dovesse venire lo accoglierei volentieri, sarebbe un’ulteriore sfida per me. Lewis è stato un ottimo punto di riferimento per valutare anche me stesso, io credo in me. Credo che ogni team voglia avere la coppia migliore in griglia, Max è il migliore al momento e se un team ha la possibilità di avere un campione in squadra, la coglie al volo. Credo più che altro che la questione sia più dall’altra parte, ossia dalla sua e da quella della Red Bull. Stanno succedendo tante cose lì, non sappiamo cosa realmente, e non sono nemmeno affari nostri. Comunque, vedere Max in Mercedes sarebbe entusiasmante”.