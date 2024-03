Formula 1 | Max Verstappen: “In Red Bull sono felice”

Così come avvenuto a Jeddah, anche a Melbourne la giornata dedicata ai media ha visto Max Verstappen protagonista. In Arabia Saudita, per una buona mezz’ora, è stato circondato dai giornalisti di tutto il mondo per sapere le sue sensazioni in merito alla questione riguardante la Red Bull e tutto il caos creato nelle ultime settimane. In Australia il tutto sembra sia stato affrontato con più calma, con Max “rilassato”, seduto e tutti i colleghi al fianco a fargli domande. Il tre volte campione del mondo non si è minimamente scomposto, e ha ribadito il suo stare bene nel team di Milton Keynes, in quello che è stato l’inizio migliore di sempre della sua carriera.

“Penso di avere tutte le ragioni per essere felice giusto?”, ha detto Verstappen nel giovedì di Melbourne. “La macchina va davvero bene, ci sono tantissime persone fantastiche nel team e che spingono costantemente per ottenere risultati sempre migliori, questo è l’importante per me, mi concentro su questo. Io mi concentro sulla prestazione, sono felice, e quando torno a casa non penso ad altro perché so già quali sono i miei obiettivi e dove voglio essere. E’ stato il mio miglior inizio di anno, l’equilibrio è buono ma credo che come squadra abbiamo operato davvero bene e senza troppi errori. Sono molto felice di questo, spero di continuare così. Cercheremo di fare ancora meglio, ma è stato un inizio molto positivo”.