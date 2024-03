Formula 1 | Freni Leclerc: in Bahrain un problema senza precedenti

Nel corso dell’ultima settimana, la Ferrari ha lavorato duramente insieme a Brembo per capire l’anomalia ai freni sulla SF-24 di Leclerc nel corso del Gran Premio del Bahrain dello scorso weekend. Il monegasco ha lottato duramente con la sua monoposto per riuscire a tenerla in pista durante la gara, poi stabilizzandola nell’ultima parte e riuscendo a conquistare un insperato quarto posto, perché c’è stato il forte dubbio che Charles non riuscisse a concludere la corsa. Stando quindi alle analisi effettuate, pare si sia trattato di un caso eccezionale, mai capitato prima per quanto riguarda la differenza di temperature tra freni anteriori e posteriori di oltre 100 gradi. E’ escluso, al momento, un problema di componentistica.

Problema ai freni, Leclerc: “Non mi aspetto che accada ancora”

“Ci siamo concentrati su questo problema, perché non lo abbiamo mai avuto durante i test – ha detto Leclerc durante la conferenza stampa di ieri. Non è dipeso dal surriscaldamento, è un’anomalia che non si è mai presentata prima d’ora, e devo dire che non mi aspetto che accada di nuovo”.