F1 | Hulkenberg avverte Bearman: “Deve pensare a fare bene in Formula 2”

La prestazione di Oliver Bearman in Arabia Saudita ha scatenato appassionati e addetti ai lavori della Formula 1. L’inglese, impegnato nel campionato Formula 2 e in grado anche di vincerlo, quest’anno avrà ben sei sessioni di prove libere da svolgere con la Haas, e questo fa pensare come nel prossimo futuro, il giovanissimo britannico sia in lizza per un sedile da titolare nel team americano. Interpellato sulla questione, Nico Hulkenberg, ovviamente, ha cercato di difendere la sua posizione da pilota di punta della stessa Haas, dando anche qualche “consiglio” a Ollie, che a dire il vero sa più di avvertimento.

“Non capisco perché ci abbia messo cinque giri a superarmi – ha scherzato Hulkenberg con i media a Melbourne. Lo scorso anno ha fatto un buon lavoro con noi in Messico e ad Abu Dhabi, e credo abbia fatto bene anche a Jeddah, portando a casa una gara senza errori. Dopotutto, guidava la seconda vettura migliore del 2024, fa la differenza, e per noi del centro gruppo è stato difficile vederlo così competitivo, ma le cose sono queste al momento. Si è sentito subito a suo agio, era ben preparato”.

Hulkenberg e lo spettro di Bearman in Haas per il 2025

“Lui al posto mio o di Kevin l’anno prossimo? E’ ancora troppo presto per fare dei ragionamenti al riguardo. Ha un grosso lavoro da fare in Formula 2 prima di ogni cosa, perché se non si dovesse comportare bene lì, la gara di Jeddah sarà dimenticata presto, nel giro di due giorni. Quindi penso che abbia un po’ di pressione addosso, perché tutti si aspettano che possa esprimersi al meglio in F2”.