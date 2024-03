Ferrari | Leclerc: “Vogliamo mettere pressione a Verstappen”

La Formula 1 si appresta a vivere il secondo appuntamento della stagione. Dopo una settimana fatta esclusivamente di vicende extra pista per quanto sta accadendo in Red Bull, crediamo sia giunto il momento di parlare finalmente di quello che accadrà sull’asfalto di Jeddah, teatro del Gran Premio dell’Arabia Saudita. La Ferrari è a caccia di conferme dopo la buona prova complessiva del Bahrain, laddove Leclerc ha avuto diversi problemi all’impianto frenante. Nonostante il sabato di gara da dimenticare, il monegasco è certo di avere a disposizione una vettura in grado di ottenere prestazioni importanti, e aggiornandola nel modo giusto, Verstappen non sarà poi così imbattibile.

Ferrari, Leclerc: “Sappiamo come sviluppare la SF-24”

“Mi sto concentrando solo sulla nostra prestazione – ha detto Charles in conferenza. Ci sono tante cose da affrontare all’interno del team, perché lo sviluppo è molto chiaro, sappiamo dove e come lavorare sulla vettura, quindi stiamo mettendo noi stessi al 100% per questo obiettivo. Siamo in un momento positivo sin dalla seconda parte dello scorso anno, l’inverno poi è stato buono, abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati, la macchina si comporta esattamente come volevamo. Siamo contenti di tornare a correre, raccogliere altri dati e portare degli aggiornamenti il più rapidamente possibile, così da mettere Max un po’ più sotto pressione”.

“Il nostro punto di attenzione principale negli ultimi giorni ha riguardato i freni, visti i problemi avuti in Bahrain, quindi ci abbiamo lavorato, ma ci sentiamo pronti. Nei test non ho avuto noie di questo tipo, diciamo che ci sono sempre delle cose da ottimizzare in quelle sessioni, e questo lo abbiamo fatto, ma non ho mai avuto problemi di questo tipo durante quelle giornate. Non so cosa aspettarmi, è difficile giudicare dopo una sola gara, quindi dovremo solo aspettare e vedere cosa accadrà, ma daremo il massimo per provare a lottare per la vittoria, su questo potete starne certi”.