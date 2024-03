F1 | Verstappen: “Mercedes? Alla gente piace raccontare storie”

L’argomento più caldo del mercoledì di Jeddah ha riguardato certamente Max Verstappen e il suo possibile passaggio alla Mercedes. Nel corso della settimana, successivamente alla vittoria dell’olandese in Bahrain, la stampa tedesca ha lanciato la bomba, visto anche tutto il casotto nato in Red Bull tra Horner, Jos Verstappen, la parte austriaca dell’azienda in contrapposizione con la maggioranza thailandese e chi più ne ha, più ne metta. Insomma un vero e proprio caos dal quale il campione olandese sta cercando di tenersi alla larga, per lui conta solo la pista, conta solo vincere, in Red Bull.

“Io sono molto concentrato su quello che devo fare – ha detto Max a Sky. Non è mai stato un problema da parte mia e non lo sarà mai, quindi, per me, va tutto bene: sono qui, sono contento, la macchina è veloce e anche all’interno del gruppo di lavoro va tutto bene con tutti, quindi non vedo l’ora di correre qui. Io alla Mercedes? Sapete benissimo come alla gente piaccia raccontare un sacco di storie: da parte mia sono contento di stare in questo team, ho un contratto fino alla fine del 2028, credo che questo dica abbastanza”.