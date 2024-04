Carlos Sainz parla del suo futuro in Formula 1

Arrivati alla quinta gara della stagione e col mercato piloti sempre più nel vivo, Carlos Sainz non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro in Formula 1. Lo spagnolo, accompagnato alla porta dalla Ferrari per far posto a Lewis Hamilton, ha iniziato alla grande il suo 2024, con una vittoria e un totale di tre podi su altrettante gare disputate. Nonostante questo, Red Bull, Mercedes e Aston Martin, i tre team più di alto livello in cerca di piloti per il 2025, non hanno ancora dato un’accelerata per accaparrarsi Sainz, il quale non ha ancora chiaro il futuro. A Milton Keynes, Sergio Perez potrebbe anche rinnovare, mentre a Brackley pare che Wolff voglia vedere come andrà la stagione in Formula 2 di Andrea Kimi Antonelli, il quale ha provato la Mercedes W12 del 2021 a Zeltweg nel corso della settimana.

In Aston Martin, invece, è arrivato il rinnovo di Alonso, e tutto fa pensare come Stroll possa continuare anche nelle prossime stagioni al fianco del campione spagnolo. E Sainz? Ci sarebbe Audi, ma andare in Sauber adesso, insomma, non sembra proprio allettante.

Futuro Sainz, cosa bolle in pentola?

“Tutte le migliori opzioni sono ancora aperte per me – ha detto lo spagnolo della Ferrari. Questo è positivo, ma richiede un po’ di tempo data la situazione che riguarda il mercato. Penso che ci vorrà un po’ perché ognuno prenda le proprie decisioni. Non ci sono stati progressi nelle ultime settimane, non ho nulla da dirvi, ma arriveremo ovviamente al punto nel quale tutto si sviluppa. Questo però non credo stia influenzando le mie prestazioni, certo è che prima ti togli dalla testa questa situazione e meglio è per tutti. C’è bisogno di tempo, è un processo decisionale, devo vedere come si evolvono le situazioni”.

“Tutto dipenderà da cosa ti offrono le varie squadre e il tipo di progetto che hanno in mente. Come pilota, cercherò sempre la miglior opzioni possibile, specialmente vista la forma nella quale mi trovo: ho dimostrato di poter vincere e salire sul podio con la giusta macchina e il team migliore possibile. Questa è la priorità numero uno come pilota, ossia quella di avere la miglior scelta possibile, ed è quello che cercherò sempre. Sono sicuro che vi siano tante opzioni interessanti anche a medio termine, non per forza a lunga gittata. Ogni situazione ha i suoi svantaggi e vantaggi, prenderò tutto in considerazione”.