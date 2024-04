F1 | Alonso: “Quello con Aston Martin potrebbe essere il mio ultimo contratto”

Dopo il Gran Premio del Giappone, Fernando Alonso ha rinnovato il contratto che lo legherà ad Aston Martin ancora per un paio di stagioni almeno. Questo vuol dire che lo spagnolo sarà in Formula 1 all’età di 45 anni, nel luglio del 2026, anno in cui arriveranno i nuovi regolamenti tecnici in merito alle power unit, con la verdona che sarà spinta dal propulsore Honda. Il due volte campione del mondo è intervenuto nella classica conferenza stampa del giovedì a Shanghai, e ha ammesso come quello firmato la scorsa settimana (pare sia stato fatto tutto in appena un giorno, ndr), potrebbe essere l’ultimo contratto della sua carriera, quantomeno in questo sport.

“Non è mai facile quando devi prendere alcune decisioni – ha ammesso Fernando. Soprattutto per me, in questo momento, perché credo che questo sarà il mio ultimo contratto, quindi volevo essere sicuro di fare la scelta giusto. Innanzitutto volevo rimanere in Formula 1, ma dovevo avere al mio fianco la forza e la motivazione necessaria per continuare a correre ancora qualche anno, dopodiché dovevamo essere sicuri degli obiettivi per i prossimi anni, cercando di migliorare sempre di più. E’ stata una decisione che mi ha reso felice e sono orgoglioso di rappresentare Aston Martin per i prossimi anni”.

Aston Martin e Honda, la nuova “vecchia” sfida di Alonso

“I nuovo regolamenti del 2026 offriranno a tutti la possibilità di mescolare un po’ le carte e avere un’opportunità: noi saremo con Honda, gli unici con questo propulsore e quindi sarà un po’ diverso rispetto ad oggi, essendo clienti della Mercedes, quindi speriamo di avere un piccolo miglioramento sotto questo punto di vista. Credo anche che con Aramco, i biocarburanti e la sostenibilità che arriveranno nel 2026, avremo una piccola opportunità di migliorare anche sotto questo punto di vista. Avremo nuove strutture, una nuova galleria del vento in arrivo questa estate, quindi ci sono tante cose che possono portarci ad essere una squadra molto potente in futuro, volevo farne parte”.

Alonso e Aston Martin, come si è arrivati all’accordo?

“Il contratto? Ci siamo seduti insieme ad Aston dopo il Giappone e siamo arrivati all’accordo nel giro di due giorni, è stato molto semplice. Una volta ottenuto l’accordo, lo abbiamo annunciato, è molto più facile di quello che può sembrare da fuori. Ci sono state molte voci, tanti piloti sono in scadenza, ma noi siamo stati leali l’un con l’latro, mantenendo la parola data, e una volta messa la firma l’abbiamo divulgata, quindi per noi è stato forse più semplice rispetto ad altri”.