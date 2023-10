Formula 1 | Piastri conferma di avere avuto dei problemi alla vista durante il GP Qatar

Formula 1 GP Qatar Piastri – Continua a tenere banco la polemica inerente allo sforzo fisico registrata dai piloti durante l’ultimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

In un’intervista concessa alla stampa britannica, Oscar Piastri ha ri-analizzato quanto accaduto sul circuito di Losail, lo scorso fine settimana, precisando come il caldo e lo sforzo fisico, tra le altre cose, l’abbiano portato ad avere anche dei problemi alla vista. Una situazione al limite della tollerabilità, dovuta alle alte temperature registrare in vettura, che la FIA è pronta ad analizzare nel corso di una riunione che si terrà nei prossimi giorni a Parigi. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di non replicare queste problematiche nel 2024. Il Qatar, ricordiamo occuperò uno slot in calendario fino alla stagione 2033.

“E’ stata la gara più difficile di tutte dal punto di vista fisico, anche più di Singapore”, ha affermato il portacolori della McLaren. “Ho iniziato ad essere in difficoltà dal ventesimo giro circa e ad un certo punto non riuscivo più a vedere le altre vetture in pista. Trovare il giusto ritmo è stato davvero complicato a causa delle condizioni e le tornate di gara sembravano non finire mai. E’ stata una corsa molto, molto lunga”.