F1 | Stampa spagnola certa: Sainz sempre più lontano dalla Ferrari

Formula 1 Ferrari rinnovo Sainz – Nonostante i buoni risultato ottenuti nella seconda parte di questa stagione, Carlos Sainz e la Ferrari potrebbero scegliere di non proseguire la loro avventura insieme a partire dalla stagione 2025 di Formula 1. Secondo il quotidiano El National, la trattativa per il rinnovo del spagnolo non sarebbe ancora partita e quest’ultimo avrebbe già ricevuto delle avances da Alpine, pronta a cautelarsi nel caso di un addio di Esteban Ocon, e McLaren, in cerca di un profilo valido per un’eventuale sostituzione di Lando Norris (Christian Horner e Toto Wolff non hanno mai nascosto la loro ammirazione nei confronti dell’inglese).

Due soluzioni di spessore che si andrebbero ad affiancare all’opzione Audi, in cerca di un pilota veloce ed esperto con cui strutturare la propria avventura in Formula 1 insieme a Sauber a partire dal 2026. Resta da capire in tutto questo trambusto, che va avanti ormai da mesi, la posizione della Ferrari e di Frederic Vasseur, il quale non ha mai nascosto la propria soddisfazione per la crescita mostrata dal pilota spagnolo in questa seconda parte di stagione. Vedremo che tipo di evoluzioni ci saranno sulla vicenda nel corso delle prossime settimane, le quali potrebbero rivelarsi incandescenti sul fronte mercato 2025.