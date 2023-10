Formula 1 | Hamilton snobba il secondo posto nel mondiale Piloti

Formula 1 Hamilton mondiale Piloti – Nonostante lo stato di profonda crisi che sta attraversando Sergio Perez, Lewis Hamilton non vuole porsi il secondo posto nel mondiale Costruttori come obiettivo principale per questo finale di stagione. L’inglese della Mercedes, infatti, preferisce focalizzare la propria attenzione sulla sfida con la Ferrari per il secondo posto nel mondiale Costruttori, piazzamento che garantirebbe al team non solo un ritorno economico non indifferente, ma anche la soddisfazione di essere giunti subito alle spalle dell’inarrivabile Red Bull.

“Il secondo posto nel mondiale Piloti dipenderà esclusivamente dalle prestazioni di Checo, ma non dovrebbe avere problemi ad agguantare questo risultato”, ha affermato l’inglese della Mercedes. “Sono soddisfatto di dove ci troviamo e delle prestazioni in gara che abbiamo avuto. Arrivare a battere Perez sarebbe bello, ma l’obiettivo principale per questo finale di stagione è battere la Ferrari nella graduatoria Costruttori. Vogliamo arrivare secondi alle spalle della Red Bull, lavoriamo ogni giorno per questo”.