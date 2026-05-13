Formula 1 | Norris: “Noi piloti vogliamo più voce in capitolo”

Il mondiale di Formula 1 2026 è ormai entrato nel vivo. Dopo le prime quattro tappe della stagione, il paddock ha smesso di parlare di simulazioni per confrontarsi con la realtà delle nuove monoposto. Se da un lato il pubblico ha accolto con iniziale curiosità le vetture più agili e il nuovo sound delle power unit, dall’altro lato i protagonisti all’interno dell’abitacolo non sono del tutto soddisfatti. Il malcontento che covava durante l’inverno è esploso ora che i problemi di gestione dell’energia e il comportamento delle auto in scia sono diventati concreti.

In questo contesto, Lando Norris è tornato a riflettere sul ruolo dei piloti nel processo che ha portato a questa rivoluzione tecnica. Il pilota della McLaren, pur riconoscendo la complessità dello sport, punta il dito contro una struttura decisionale che sembra aver messo in secondo piano l’esperienza di chi guida a favore di logiche di mercato. La sensazione è che i piloti siano stati chiamati a subire un regolamento che oggi, dopo i primi riscontri tra i test del Bahrain e le gare dall’Australia a Miami, sta mostrando alcune crepe strutturali.

Il muro tra la pista e la stanza dei bottoni

L’introduzione delle nuove regole ha portato a diverse riunioni d’emergenza nel mese di aprile, proprio per correggere alcuni difetti di gioventù delle monoposto emersi nei primi appuntamenti. Queste discussioni hanno visto protagonisti solo i delegati dei team, la FIA e la Formula 1. I piloti sono rimasti per lo più spettatori, nonostante fossero stati proprio loro i primi a segnalare le criticità legate alla distribuzione della potenza elettrica e tutti i difetti di questo nuovo regolamento.

Lando Norris durante il GP di Miami 2026 – XPB Images

Norris non nega che il business della Formula 1 sia estremamente complicato, ma ritiene che la visione del pilota sia fondamentale per garantire la qualità dello spettacolo.

“Indipendentemente dalla posizione che occupiamo sulla griglia, la nostra volontà è identica per tutti – ha detto il campione del mondo in carica. Vogliamo avere la possibilità di competere al massimo livello, lottando ruota contro ruota e offrendo alla gente le emozioni che si aspetta da questo sport. Come associazione piloti, la GPDA, abbiamo discusso a lungo della necessità di avere una voce più forte in capitolo e siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda”.

“Dobbiamo però ammettere con onestà che spesso noi piloti ci sentiamo impreparati di fronte ai meccanismi esterni, alla gestione economica dei team e all’intera macchina organizzativa. È giusto accettare il fatto di non avere sempre la verità in tasca, ma sono profondamente convinto che le migliorie che chiediamo siano nell’interesse di tutto l’ambiente. Se le cose funzionano meglio per noi che siamo in macchina, il beneficio ricade immediatamente anche sui tifosi: questa è la nostra convinzione profonda”.

Il nodo tecnico: energia e aria sporca

Il punto di rottura principale riguarda la gestione della potenza. Come abbiamo già visto nelle gare precedenti, il rapporto paritario tra motore termico ed elettrico sta creando situazioni di gara artificiali. In alcuni rettilinei, si è notato chiaramente come le auto rallentino bruscamente una volta esaurita la carica della batteria, costringendo i piloti a strategie di risparmio energetico che limitano l’aggressività nei sorpassi.

Un qualcosa che nel 2027 dovrebbe essere molto meno evidente, se non addirittura debellato, visto il recente intervento della FIA e un rapporto che sarà 60/40 in favore dell’endotermico.

Nikolas Tombazis, direttore tecnico delle monoposto FIA – XPB Images

Sulla complessità di tradurre queste sensazioni in regole scritte, Lando Norris ha aggiunto: “Il problema principale riguarda la gestione dei processi: alcune soluzioni sembrano semplici sulla carta ma sono difficilissime da attuare. Tra i costi di produzione, le restrizioni normative e la natura stessa della competizione, non è mai facile introdurre cambiamenti immediati”.

La visione di Hamilton e il futuro della GPDA

La richiesta di un coinvolgimento diretto non è una battaglia solitaria. Lewis Hamilton ha più volte ribadito che l’esperienza accumulata dai veterani dovrebbe essere considerata una risorsa tecnica e non un fastidio politico. Norris concorda, sottolineando che in altri sport professionistici gli atleti hanno un peso reale nelle riforme dei regolamenti.

Riprendendo il suggerimento del sette volte iridato sulla necessità di un cambiamento culturale, Lando ha dichiarato: “Lewis ha perfettamente ragione quando dice che dovremmo contare di più. È un’esigenza che avvertiamo tutti ed è la prassi in moltissime altre discipline di alto profilo. A volte non si tratta di imporre delle richieste rigide dicendo ‘noi vogliamo questo e dovete farlo’, ma semplicemente di avere l’opportunità di essere ascoltati. Vorremmo poter influenzare la rotta che prenderà lo sport in futuro, ma al momento questo spazio non ci viene concesso e non possiamo incidere quanto riterremmo opportuno. È un obiettivo su cui stiamo lavorando seriamente”.