Formula 1 | Mercedes tra secondo posto costruttori e progetto 2024

La Mercedes è riuscita a raddrizzare più o meno una stagione che sembrava, ancora una volta, in netta salita. Il progetto iniziale della W14 è stato definitivamente accantonato a partire dal Gran Premio di Monaco, laddove è stata portata una versione diversa del concetto della monoposto. Tra qualche prestazione negativa ma altre degne di questo nome, Hamilton e Russell hanno risalito la china e adesso hanno portato stabilmente al secondo posto costruttori la squadra di Brackley, la quale sa di non essere ancora in grado di raggiungere la Red Bull, e con un occhio si guarda già al prossimo campionato.

“Torniamo carichi e pronti per la seconda parte di stagione – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Ci aspettano grandi battaglie e non molleremo, anzi spingeremo al massimo per conquistare il secondo posto costruttori. Inoltre porteremo avanti lo sviluppo per il 2024, e sono queste le sfide che ci entusiasmano a partire da questo weekend. Zandvoort è certamente un luogo fantastico per ricominciare: stiamo parlando di una pista impegnativa e con un’atmosfera di altri tempi, essendoci curve soprelevate e tratti ad alte velocità e con diverse pendenze. Qui c’è sempre un ambiente pazzesco con tifosi appassionatissimi, è una fantastica celebrazione del nostro sport. Sono sicuro che anche quest’anno sarà così e sono contento di tornare a correre su questo tracciato”.

