F1 | De la Rosa: nuova galleria del vento spartiacque Aston Martin

All’Aston Martin, che quest’anno ha fatto un netto salto in avanti a livello prestazionale rispetto al passato come dimostra l’attuale terza posizione occupata sia nel Mondiale costruttori che in quello piloti con Fernando Alonso, manca un ultimo tassello per completare il definitivo salto di qualità: la galleria del vento.

Un elemento, come sottolineato dall’attuale ambassador del marchio britannico, Pedro de la Rosa, che darà la possibilità alla squadra di Lawrence Stroll di poter lavorare interamente in proprio senza dover andare in “trasferta” in casa Mercedes come avviene ad oggi.

“Manca lo strumento più importante – ha dichiarato de la Rosa a DAZN – La galleria del vento è essenziale e quasi terminata, e penso che rappresenterà un ‘prima e dopo’ per il futuro dell’Aston Martin – In questo momento il nostro team ha preso a noleggio la galleria del vento Mercedes. La galleria del vento è la cosa più importante per un team di F1. È ciò che ti dà deportanza, efficienza, e ora siamo nella fase finale della sua costruzione”.

Anche Dan Fallows, direttore tecnico dell’Aston Martin, ha discusso della nuova galleria del vento, sottolineandone l’importanza: “Per noi è assolutamente fondamentale. Dimostra che stiamo rispettando le scadenze per il futuro. Speriamo che abbia un impatto sull’auto entro il 2025. Ci darà molto spazio per i programmi di sviluppo che prima non avevamo. Anche dal punto di vista logistico. È molto più pratico spostare i pezzi dall’altra parte della fabbrica piuttosto che doverli continuare a smontare. Sarà un cambiamento radicale per la squadra”.