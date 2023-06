Formula 1 | Mercedes, Russell sul weekend di Zeltweg: “Posso salire sul podio!”

Con gli aggiornamenti portati a Monte Carlo, la Mercedes ha dato una svolta dopo più di un anno di problemi con un concetto di monoposto a dir poco fallimentare e non in grado di competere con la Red Bull e gli altri top team. La W14, diciamo versione B, soddisfa i piloti e ha portato la squadra in una direzione di sviluppo importante. La RB19 sembra ancora imprendibile, essendo una vettura davvero impressionante, ma il duro lavoro di questi mesi a Brackley sta portando risultati impensabili da raggiungere fino a qualche mese fa.

“Abbiamo fatto tanti miglioramenti nella vettura – ha detto Russell. Rispetto allo scorso anno siamo in una posizione certamente positiva, adesso si comporta meglio in curva e il carico aerodinamico è soddisfacente nel complesso della monoposto, ma stiamo ancora cercando di fare uno step in più. Non vedo però il motivo per il quale non possiamo fare una bella gara domenica: sappiamo che le qualifiche non sono il nostro punto di forza, ma se facciamo le cose per bene possiamo sicuramente lottare per il podio”.