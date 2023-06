Formula 1 | Ferrari, Sainz: “La prestazione del Canada è legata all’assenza di degrado gomme”

La Ferrari è a caccia di conferme. La SF-23, dopo la buonissima prova del Canada, la migliore di questa stagione fin qui oltremodo negativa. Carlos Sainz è intervenuto nella giornata di ieri nella classica conferenza stampa del giovedì, ed è stato più volte sollecitato dai colleghi presenti sul tipo di prestazione fornita a Montreal e su come la Rossa potrà mostrarsi in Austria, considerando anche gli aggiornamenti che in continuazione vengono montati sulla vettura. Lo spagnolo ci tiene a tenere i piedi ben saldi per terra, ma confida nella direzione intrapresa dal team per uscire da una situazione non prevista prima della presentazione di febbraio.

“Credo che il risultato del Canada sia legato anche alla pista – ha ammesso Sainz. Lì non c’è stato praticamente degrado, e questo ci ha aiutato, e poi non ci sono curvoni ad alta velocità, e anche qui siamo stati avvantaggiati. Metti insieme queste due cose e avrai un ottimo passo gara, con una vettura più competitiva perché anche le caratteristiche del tracciato erano totalmente diverse a Barcellona, laddove abbiamo sofferto. Stiamo cercando di migliorare le nostre debolezze in ogni gara, e sono sicuro che in Canada siamo riusciti a fare dei passi importanti. Qui in Austria, con il pacchetto di aggiornamenti che stiamo portando cercheremo di progredire ancora le prestazioni, anche se questa pista si adatta meno alla SF-23 rispetto a Montreal. Vediamo però, anche perché qui siamo stati molto competitivi lo scorso anno, quindi a volte in Formula 1 fai tuoi i circuiti, dove la macchina funziona meglio in una pista piuttosto che in un’altra, è così che va in determinate occasioni”.