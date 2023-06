Formula 1 | Mercedes, Hamilton: “Entro fine anno riprenderemo la Red Bull”

La Mercedes sta lavorando duramente per colmare il divario con la Red Bull. Il margine è ancora molto ampio, ma i miglioramenti della W14 sono più che tangibili, e li stiamo vedendo da Monte Carlo in poi, quando è stata di fatto presentata una sorta di versione B della monoposto di Brackley. In Austria ovviamente, Verstappen e la RB19 sono ancora i super favoriti, ma Hamilton crede che entro fine anno potremmo vedere una riduzione sostanziale del gap tra la Red Bull e gli avversari, ma questo perché i campioni in carica saranno già concentrati da tanto tempo alla monoposto del 2024.

“Passo dopo passo credo che entro fine anno riprenderemo la Red Bull – ha detto Lewis a Sky. Questo sarà possibile perché loro staranno già pensando al 2024, essendo molto avanti e non hanno più bisogno di cambiare qualcosa sulla vettura, perché hanno già 100 punti di vantaggio su di noi. Credo che la FIA debba fissare una data dalla quale tutti possono cominciare a pensare alla vettura dell’anno successivo. Sì, noi siamo stati dominanti ma non abbiamo mai iniziato così presto come loro, quindi per questo dico che deve cambiare qualcosa, e per questo ci sono periodi di dominio così lunghi”.