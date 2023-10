F1 | L’Aston Martin fatica in zona punti, aggancio imminente della McLaren

Sembra non esserci più nulla da fare per l’Aston Martin in ottica quarto posto campionato costruttori. La squadra britannica continua il suo periodo negativo, e la mole di punti fatti dalla McLaren negli ultimi mesi ha reso l’aggancio praticamente inevitabile, ed è un peccato viste le prime uscite stagionali molto promettenti. Alonso ha faticato tantissimo a tenere la macchina in pista in Qatar, mentre Stroll non è andato a punti per via dei track limits dopo un weekend oltremodo complicato per il canadese, sotto tanti punti di vista.

“In Qatar abbiamo ottenuto punti importanti – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. Non è stata però una gara facile, con il caldo intenso e le strategie a disposizione. Erano condizioni difficili per correre, abbiamo visto piloti stremati dopo la gara. Credo comunque che avessimo molto più a nostra disposizione in termini di risultati complessivi. Il primo stint è stato buono e le scelte strategiche erano corrette, Fernando però ha sofferto per alcuni danni al fondo dopo un’escursione in ghiaia, e questo gli ha reso la vita difficile nei confronti di Leclerc. Lance ha rimontato molto bene, ma ha perso i punti per via delle penalità a fine gara. Dobbiamo trovare più prestazioni, la nostra attenzione adesso è rivolta alle prossime gare”.