Red Bull | Verstappen non vuole distrazioni: obiettivo pigliatutto a Miami

Tra una voce di mercato e l’altra, e che nelle ultime ore ha riguardato anche l’addio di Adrian Newey, la Red Bull si prepara al weekend di Miami, sede della sesta prova del mondiale 2024 di Formula 1. Eh sì, c’è anche il fattore pista in questo campionato, dannatamente messo in secondo piano dagli scenari futuri che riguarderanno il Circus. L’olandese, vincitore di quattro gare sulle cinque disputate, più la Sprint Race in Cina, vuole prendersi tutto anche in Florida, dove vedremo per la seconda volta consecutiva, purtroppo, la mini gara del sabato.

“Miami è sempre una delle piste più fisiche, soprattutto con il caldo e l’umidità – ha dichiarato Max. È un circuito interessante, con un vero e proprio mix di curve e lunghi rettilinei, quindi sarà fondamentale imparare il più possibile dalla vettura durante il fine settimana. E’ un’ottima pista per le gare, con alcuni tratti ad alta velocità, quindi sarà interessante disputare anche la Sprint Race. È sempre un weekend intenso dentro e fuori dal circuito per il team e abbiamo dei bei ricordi qui; Miami non delude mai nel creare un’atmosfera divertente ed emozionante per i fan”.