F1 | Mercedes: a Miami i primi aggiornamenti sulla W15

La Mercedes non ha ancora trovato il bandolo della matassa in questo 2024 fino a questo momento molto complicato. La W15 progettata da James Allison e compagnia non sta dando i frutti sperati, è una vettura molto più difficile da mettere in pista rispetto a quanto paventato durante i test in Bahrain dallo stesso ingegnere inglese, e la squadra di Wolff si è trovata quindi col cerino in mano. A Miami, dove ci sarà un’altra Sprint Race il compito di non esagerare con le modifiche all’assetto così come avvenuto in Cina, cosa che impedì specialmente a Hamilton di offrire una buona prestazione in qualifica. Arriveranno anche i primi aggiornamenti dell’anno.

“Siamo alla seconda Sprint dell’anno – ha detto Toto. Questo sarà un altro test importante per la squadra: in Cina non siamo riusciti ad esprimere le nostre prestazioni migliori, apportando troppe modifiche all’assetto prima delle qualifiche, e questo ci ha messo in difficoltà per il resto del weekend, anche se entrambi i piloti sono stati bravi a portare a casa punti. Cercheremo di offrire una prestazione migliore a Miami e ottimizzare la vettura: sappiamo che bisogna aggiungere prestazione e in questo fine settimana porteremo i nostri primi piccoli sviluppi della stagione”.