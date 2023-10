Formula 1 | Verstappen entusiasta del terzo titolo mondiale con la Red Bull

Formula 1 Red Bull Verstappen – Tramite le colonne di Channel 4, Max Verstappen non ha nascosto il proprio entusiasmo per il terzo titolo mondiale conquistato con i colori della Red Bull, precisando come lui e la squadra siano riusciti a chiudere una stagione letteralmente dominante, grazie all’ottimo lavoro di sviluppo portato avanti sulla base generata nel 2022. Una collaborazione a 360°, priva della benché minima sbavatura, che ha reso il titolo di quest’anno probabilmente il più bello, soprattutto per il modo in cui è arrivato.

“Ogni titolo mondiale mi ha dato sensazioni diverse ed è il loro bello”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “Il primo è stato emozionante, mentre il secondo è stato un passaggio verso quello di quest’anno. Questo è stato sicuramente più dominante e probabilmente il migliore in termini di performance, ma alla fine è ciò che mi rende orgoglioso della squadra. La stagione che stiamo vivendo è qualcosa di incredibile”.