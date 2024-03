Formula 1 | Mercedes W15, tanti punti deboli da risolvere

L’inizio di campionato della Mercedes è ben lontano dalle aspettative. La W15, figlia di James Allison e ben lontana dai concetti dell’ex direttore tecnico della Stella, Mike Elliott avrebbe dovuto consegnare a Hamilton e Russell una monoposto in grado di lottare per le posizioni importanti dello schieramento. In Bahrain e a Jeddah non si è visto nulla di tutto ciò, probabilmente per via della nuova direzione intrapresa rispetto agli ultimi due anni. Ci sono ancora tante cose da scoprire e soprattutto capire, e i risultati al momento faticano enormemente ad arrivare.

“Non abbiamo corso bene a Jeddah – ha dichiarato Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Le nostre prestazioni ad alta velocità sono state pessime e la macchina sobbalza in quella tipologia di curve. Questo ha fatto sì che le qualifiche fossero deludenti, e certamente non potevamo sfidare Aston Martin e McLaren in gara. Abbiamo perso tantissimo nel primo settore, e nel resto della pista riuscivamo a compensare. Weekend sicuramente frustrante, ma ci sono degli sprazzi di ottime prestazioni. Non è stato però facile mettere a punto il set-up, ci sono dei punti deboli che vanno risolti. Dovremo lavorare duramente prima di Melbourne: le piste sono abbastanza simili, non vogliamo un altro weekend come questo”.