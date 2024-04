Formula 1 | Mercedes, due assetti opposti per Hamilton e Russell in Cina

L’ottavo posto di George Russell in Cina è stato il miglior risultato possibile che la Mercedes potesse ottenere nelle qualifiche di oggi. E’ questo quello che ci viene detto dai tecnici del team di Brackley. Nonostante il secondo posto di Hamilton nella Sprint Race, sia il campione inglese che il suo compagno di squadra hanno deciso di cambiare i set-up delle rispettive vetture, andando in direzioni completamente differenti per dare alla squadra più indicazioni in vista del prossimo futuro e degli aggiornamenti che saranno applicati sulla W15. Lewis però ha commesso diversi errori in qualifica, andando fuori addirittura in Q1 per una magrissima diciottesima posizione.

“È stato fantastico riuscire a mantenere la seconda posizione con Lewis nella Sprint – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Stesso discorso per George, il quale è riuscito a guadagnare un po’ di posizioni, sufficienti per entrare in zona punti. Tuttavia, nessuno dei due piloti era soddisfatto della macchina: il vento è girato durante la notte e ha reso l’equilibrio molto incostante. In alcune curve soffrivamo di sottosterzo e in altre il posteriore era molto debole. Per cercare di risolvere questo problema, abbiamo apportato ampie modifiche a entrambe le vetture in qualifica. La monoposto era abbastanza diversa e alla fine questo ha fatto sì che Lewis fosse fuori in Q1 con un bloccaggio deciso nel tornante del suo ultimo giro. Senza questo, se la sarebbe cavata tranquillamente”.

“E’ andata un po’ meglio a George, ma non aveva comunque un’auto facile da guidare. Con un solo set di gomme di gomme soft nuove per la Q3, l’ottava posizione è stata la cosa migliore che potessimo ottenere. Siamo in fondo ad un gruppo ristretto, e piccoli passi cambieranno abbastanza rapidamente il quadro delle cose, ma in questo momento non siamo abbastanza veloci. Questa sera faremo le consuete simulazioni per capire come ottimizzare al meglio la situazione per domani, ma probabilmente dovremo cercare delle opportunità e fare qualcosa di diverso dagli altri”.