F1 | Mercedes sbaglia ancora: W15 complicata anche a Melbourne

Così come nei primi due weekend, anche nelle libere di Melbourne la Mercedes ha dovuto affrontare diverse problematiche. Russell e Hamilton hanno chiuso la seconda sessione in sesta e diciottesima posizione: se il giovane inglese si è trovato un po’ più a suo agio sulla W15, nonostante qualche errore di troppo nella simulazione qualifica, il sette volte campione del mondo non è mai entrato in sintonia con la monoposto, e i pochi e brutti giri nel long run non hanno certo aiutato in una situazione che diventa sempre più complessa dopo ogni sessione ufficiale.

“La prima sessione è stata buona – ha ammesso Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Le modifiche apportate per migliorare le nostre prestazioni in curva ad alta velocità e ridurre i sobbalzi dopo Jeddah sembravano nella giusta direzione. Nel complesso quindi, la macchina si è comportata abbastanza bene. Sfortunatamente nelle PL2 non siamo andati così bene: Lewis ha detto che eravamo andati nella direzione sbagliata con i cambiamenti, e ha dovuto convivere con questi problemi per tutta la sessione. George ha avuto una monoposto complicata per via del vento rispetto alla sessione mattutina. Avremmo potuto fare meglio sul giro secco, ma nel complesso è chiaro come ci sia del lavoro da fare per migliorare la macchina”.