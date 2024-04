Formula 1 | Mercedes, la W15 soffre troppo le variazioni meteo

Nonostante le prestazioni non proprio indimenticabili, confermate anche nel Gran Premio del Giappone, in casa Mercedes c’è un po’ più di ottimismo dopo la gara di Suzuka. Russell e Hamilton hanno chiuso il weekend in settima e nona posizione, invertendo il loro risultato in qualifica, dimostrando insomma come la W15 sia ancora ben lontana dall’essere considerata una discreta macchina. A quanto pare, la vettura soffre troppo le variazioni meteo durante i fine settimana di gara, e questo problema potrebbe essere molto difficile da appianare nel corso della stagione.

“Stiamo cercando di rendere la macchina più prevedibile durante il weekend di gara – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Abbiamo scoperto di poter mettere la W15 in una finestra temporale giusta, ma se vento e temperature dovessero cambiare, la monoposto torna ad avere prestazioni scarse sia in gara che in qualifica. Non siamo dove vorremmo essere, su questo non ci sono dubbi, lo sappiamo e c’è del lavoro da fare, ma lavorare con la macchina durante l’ultimo fine settimana è stato più facile, perché il bilanciamento della vettura era più coerente, ma ci sono dei problemi che dobbiamo affrontare e risolvere rapidamente”.