F1 | Mercedes a due facce in Cina: Hamilton di talento e strategia, Russell non si trova sul bagnato

Piccoli sorrisi per la Mercedes dopo le qualifiche Sprint della Cina. Lewis Hamilton ha conquistato la seconda posizione, e partirà quindi in prima fila, al fianco di Norris nella Sprint Race di domani mattina. Il campione inglese si è trovato per un attimo in pole, ma la FIA ha fatto il solito caos con i track limits, prima togliendo e poi restituendo il tempo al pilota della McLaren. Il sette volte iridato è riuscito con il suo talento e anche con furbizia e strategia a conquistare un ottimo risultato su una vettura ancora una volta difficile in condizioni d’asciutto. E’ andata invece parecchio male a George Russell, undicesimo e quindi fuori in SQ2: il britannico non è riuscito a replicare le prestazioni del compagno, di un altro pianeta in queste condizioni difficili.

“È stata una giornata difficile – ha dichiarato Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Sapevamo che correndo qui negli ultimi cinque anni, il circuito sarebbe stato probabilmente molto green nella sessione di libere, ed è andata esattamente così, quindi abbiamo deciso di utilizzare solo un set di gomme hard. Questo ci permette di essere in vantaggio per il resto del weekend. Ci auguriamo che si riveli utile man mano che la pista continua ad evolversi. Considerata la sola ora di prove, sapevamo che sarebbe stata una vera sfida portare le vetture nella finestra ottimale per le qualifiche Sprint. Questo è stato complicato ancora di più dalle mutevoli condizioni meteo”.

Dopo aver portato entrambe le vetture in SQ2, George ha sofferto la mancanza di temperatura delle gomme durante il suo primo giro veloce. Quando è arrivata la pioggia, si è ritrovato nel posto sbagliato. Lewis invece ce l’ha fatta, e dopo una buona chiamata da parte sua e della squadra, montando un nuovo set di intermedie con maggiore pressione, ha fatto un ottimo lavoro qualificandosi in seconda posizione. Il nostro ritmo sull’asciutto non è stato spettacolare, ma con Lewis cercheremo di tenere dietro le vetture più veloci nella Sprint Race di domani”.

“George dovrebbe essere in grado di fare qualche progresso rispetto alla sua posizione di partenza ,e si spera possa lottare per raggiungere la zona punti. La corsa di domani ci fornirà aiuterà a capire diverse cose e che potremo utilizzare per apportare ulteriori modifiche alla W15 prima delle qualifiche e in vista della gara di domenica”.