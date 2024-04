Formula 1 | Mercato piloti, Marko: “Audi mette pressione a Sainz, vuole subito una risposta”

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari prima dell’inizio della stagione ha scatenato un mercato piloti che però, ufficialmente e sotto i riflettori, è ancora sopito. Sottobanco però le cose si stanno muovendo e anche non poco. Il nome più caldo è certamente quello di Carlos Sainz, conteso da diversi team, praticamente tutti i top eccetto la McLaren. La Red Bull sta valutando il futuro di Sergio Perez, il quale ha iniziato molto bene il suo 2024, e potrebbe essere prossimo al rinnovo. Helmut Marko, consulente degli austriaci ha però detto come non ci saranno notizie prima della metà della stagione, e per questo motivo anche, il futuro di Sainz nella squadra di Milton Keynes sembra molto lontano, vista la pressione che Audi sta mettendo sul pilota spagnolo.

“Il fatto che le voci sui vari trasferimenti stiano già bollendo a inizio aprile è dovuto a diversi fattori – ha detto Marko. Stando a quanto si dice nel paddock, l’Audi vuole una decisione molto veloce da parte di Carlos, senza perdere tempo. Anche Aston Martin sta esercitando delle pressioni in diverse direzioni. Noi non prenderemo parte a questi giochetti, non ci saranno notizie sulla Red Bull fino a metà stagione”.