Formula 1 | Newey e il futuro: “Continuerò finché la Red Bull mi vorrà”

Formula 1 Newey Red Bull – Intercettato dalle colonne del sito RacingNews365, Adrian Newey ha risposto ad alcune domande in merito al proprio futuro, sottolineando come la propria avventura in Formula 1 e con la Red Bull proseguirà solo al concretizzarsi di alcune “condizioni”, tra cui la volontà della squadra di proseguire con lui e la sua stessa voglia di mettersi in gioco con nuove idee e soluzioni “vincenti”.

Parole importanti che di fatto fanno pensare ad un Newey pronto a giurare “amore” alla compagine anglo-austriaca, nonostante le tante voci e i casi che sono scoppiati negli ultimi mesi. Newey, ricordiamo, nelle ultime settimane è stato accostato più volte a Ferrari ed Aston Martin, squadre pronte a far follie pur di portarlo tra le proprie fila.

Newey e il futuro con la Red Bull

“Ho sempre sognato di diventare un progettista, fin da quando avevo 10-12 anni. Sono riuscito ad entrare nelle corse subito dopo la laurea e da quel momento in poi mi sono sempre divertito. Se dovessi continuare su questa strada e la squadra mi vorrà continuerò senza problemi questa avventura. Per il resto non voglio sbilanciarmi. Non tendo a pianificare il futuro troppo anticipatamente”.