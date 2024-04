Formula 1 | Mercato piloti, a Sainz resta solo Mercedes per il 2025?

Con il rinnovo di Fernando Alonso in Aston Martin, annunciato nel tardo pomeriggio di ieri, è stato incastrato un altro tassello nel complesso puzzle del mercato piloti 2025. Dopo l’approdo di Hamilton alla Ferrari, comunicato a inizio febbraio, ci si aspettava un effetto domino che però non è ancora partito. O meglio, fino a ieri sera: sì, perché il prolungamento di Alonso apre a scenari interessanti, perché di fatto si chiude una porta per Carlos Sainz, in cerca di un sedile dopo l’appiedamento da parte della Rossa. Il team di Silverstone era probabilmente la terza scelta dello spagnolo, ma dopo le voci insistenti dell’ambiente Red Bull e che vedono Perez probabilmente prossimo al rinnovo, al vincitore del Gran Premio d’Australia non resta molta scelta, ossia Mercedes o Sauber, in attesa di Audi nel 2026. Chi scrive crede onestamente molto poco al “parcheggio” di Sainz nella Stake F1 prima che arrivi la casa tedesca con il nuovo regolamento tecnico, quindi al madrileno resta, al momento, soltanto la Mercedes.

Helmut Marko ha fatto sapere come Audi stia spingendo per avere subito un nome, verosimilmente quello di Sainz nel più breve tempo possibile, e per questo secondo l’austriaco, la Red Bull si sarebbe chiamata fuori. Dall’altra parte Carlos vorrebbe qualche certezza in più, e seppur la Mercedes non stia navigando, tecnicamente parlando, in acque tranquille, sembra essere al momento la scelta più logica, anche perché aspettare metà stagione per vedere cosa farà la squadra di Milton Keynes con Perez, onestamente, potrebbe lasciare Sainz con il cerino in mano. Che sia prossimo l’annuncio?