Formula 1 | Ricciardo chiede ed ottiene un nuovo telaio per il GP di Cina

Formula 1 Racing Bulls Ricciardo – Nel tentativo di riscattare un avvio di stagione complicato, anche nel confronto con il compagno di scuderia Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo ha chiesto ed ottenuto un nuovo telaio per il prossimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’australiano, consapevole delle proprie difficoltà di adattamento con la VCARB01, vuole seguire tutte le strade possibili non solo per riprendere una situazione al momento poco confortevole, ma anche per salvaguardare il proprio sedile in vista del proseguo di questa annata.

Ricciardo e l’analisi sul cambio di telaio

“Dopo che ho vinto a Monza, nel 2021, McLaren ha scelto di ritirare quel telaio. Una situazione che mi ha portato a correre nel week-end successivo in Russia con una nuova scocca. Il cambiamento non è stato positivo perchè quel week-end a Sochi si rivelò anonimo. Ho chiesto di tornare al vecchio telaio e la gara successiva, ad Austin, sono tornato ad avere le buone sensazioni di Monza. Quindi sì, un cambiamento di questo tipo è qualcosa che può portare ad avere un feeling diverso con al vettura. Alcune volte ho avuto tra le mani delle scocche che per diversi motivi non hanno funzionato bene. Voglio solo essere sicuro e avere la tranquillità di affermare che non è questo il problema”.