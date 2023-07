Formula 1 | McLaren, Piastri si aspettava di più dalle qualifiche in Belgio

Si aspettavano qualcosa in più in casa McLaren nelle qualifiche in Belgio. Oscar Piastri ha chiuso la sessione in sesta posizione, e domenica partirà dalla quinta casella in griglia per via della penalità inflitta a Max Verstappen. E’ andata peggio a Lando Norris, settimo e con un danno importante al fondo della sua MCL60 causato da una brusca uscita di pista sulla ghiaia nel corso della Q1. Il ritmo gara delle due vetture papaya sarà tutto da valutare, ma saranno entrambi sicuramente della partita per la zona podio.

“Sono abbastanza contento del sesto posto in qualifica – ha detto Piastri. Penso però che potessi fare qualcosa in più in Q3. Siamo stati molto veloci fino a quel punto, e nell’ultima sessione la pista si è asciugata parecchio, ed è stato il mio primo giro a Spa sull’asciutto con una monoposto di Formula 1. Speravo che la pista potesse rimanere bagnata ancora per un po’, e credo che tutti si aspettassero un po’ di più, ma la quinta posizione in griglia resta comunque buona per domenica, vediamo cosa possiamo fare da lì”.

“Sessione dura – ha dichiarato Norris. E’ stato un sabato insidioso in queste condizioni, come sempre. Sono uscito a inizio Q1 con la pista bagnata e questo mi ha punito perché ha danneggiato molto il fondo. La squadra ha fatto un lavoro incredibile per recuperare la macchina e tornare in pista, ed è stato bello poter tornare date le circostanze che si sono create. Entrare in Q2 e Q3 è già positivo dopo quanto accaduto, quindi nel complesso non è stata la migliore delle giornate, ma penso che abbiamo sfruttato al meglio la situazione”.