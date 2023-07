F1 | Aston Martin, decima posizione in qualifica per Stroll

Lance Stroll conquista la decima posizione nelle qualifiche di Spa. Il canadese è riuscito a passare il taglio per il Q3, così come il compagno di squadra Fernando Alonso. Il passaggio non è stato così scontato: con la pista in rapida evoluzione e la classifica in continuo cambiamento, la Aston Martin ha deciso di andare sul sicuro, sopratutto nel Q3, segnando il tempo per primi. Una scelta che ha assicurato un crono ai due, seppur in nona e decima posizione.

“Date le difficili condizioni, direi che avere entrambe le vetture in Q3 è un buon risultato, ma avremmo voluto di più. E’ sempre difficile quando la pista si asciuga durante la sessioni; azzeccare le gomme è più una sfida e devi essere pronto a prendere decisioni all’ultimo secondo – ha spiegato Lance – da quella prospettiva, direi che abbiamo giocato bene e sembra che siamo riusciti ad azzeccare le gomme. La pista migliorava molto verso la fine del Q3, per cui forse siamo andati sul sicuro, segnando il tempo per primi. Rivedremo tutti i dati stanotte, per essere pronti a riprovarci domani”.