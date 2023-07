F1 | Red Bull, Horner: Perez in prima fila, Verstappen pronto a tornare davanti

C’è ancora una volta una Red Bull in prima fila, ma stavolta la RB19 non mostrerà fiera il numero 1, bensì l’11. Checo Perez conquista la terza posizione nelle qualifiche di Spa, ma grazie proprio alla penalità del compagno di squadra Max Verstappen, avanza in prima fila: non accadeva dal Gran Premio di Miami, dove il messicano conquistò la pole. Ad essere in pole, a Spa, è invece proprio Verstappen:: l’olandese compie un’altra delle sue magie, staccando la concorrenza di ben otto decimi. La squadra di Christian Horner, però, ha deciso di sostituire la scatola del cambio della numero 1, con Verstappen che dovrà quindi scontare cinque posizioni di penalità. L’olandese scatterà sesto: l’anno scorso, al via, era addirittura quattordicesimo, ma questo non l’ha fermato dal conquistare la vittoria.

“La pioggia era ovunque: torrenziale, all’inizio della qualifica, che è poi terminata col sole. Una sessione direi abbastanza interessante dal punto di vista strategico, ma questa è Spa. Entrambi i nostri piloti sono stati grandiosi – ha esordito il team principal – Max è stato ancora una volta brillante, dimostrando perché proprio questa è la sua pista preferita, mentre Checo ha sfoderato le sue armi in qualifica, terminando un paio di decimi dietro Charles. Ora è di nuovo in prima fila, non accadeva da Miami. La penalità retrocede Max in sesta posizione, ma ci sarà Checo a difendere davanti, direi che si prospetta una gara eccitante”.