Formula 1 | McLaren: Piastri punta su Zandvoort dopo il disastro (in gara) di Spa

Con gli aggiornamenti montati a Silverstone sulla sua McLaren, Oscar Piastri ha dato una sterzata alla sua stagione. Il rookie australiano ha sfiorato il podio proprio in Gran Bretagna, mentre in Belgio ha concluso in seconda posizione nella Sprint Race. Purtroppo per lui, la gara vera e propria nella bellissima Spa è terminata dopo una curva per il contatto avuto al via con Sainz, impedendogli così di conquistare un comodo piazzamento in zona punti. La vacanza ora è terminata, e a Zandvoort si tornerà in pista per il tredicesimo Gran Premio stagionale, e per Oscar sarà la prima volta in assoluto sul tracciato di casa di Max Verstappen.

“Mi sono ricaricato godendomi le vacanze e prendendo del sole in vista della seconda parte della stagione – ha dichiarato Piastri. Adesso è il momento del Gran Premio d’Olanda: Zandvoort è una pista nuova per me, quindi ho lavorato duramente al simulatore e con gli ingegneri per prepararmi il più possibile per il prossimo weekend di gara. Mi sento pronto, sono contento di tornare a correre e risalire in macchina. Siamo determinati a conquistare punti importanti per la squadra”.